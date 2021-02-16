2021/02/16 | 21:50 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزير الصحة: من المؤمل وصول أول دفعة من لقاح فايزر في 1 آذار وسينوفارم سيصل الأسبوع المقبل

شركات اللقاح تطلب تشريع قانون أو موافقات الحكومة عن الآثار الجانبية للقاح

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