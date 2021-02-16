2021/02/16 | 21:50 - المصدر: بغداد اليوم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- وزير الصحة: من المؤمل وصول أول دفعة من لقاح فايزر في 1 آذار وسينوفارم سيصل الأسبوع المقبل
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير الصحة: من المؤمل وصول أول دفعة من لقاح فايزر في 1 آذار وسينوفارم سيصل الأسبوع المقبل) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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