2021/02/16 | 21:50 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغدادقال النائب حسن خلاطي، ان الخسائر التي رافقت العراق منذ اندلاع الاحتجاجات وحتى بعد استقالة حكومة رئيس الوزراء السابق، عادل عبد المهدي تقدر بأكثر من 25 ترليون دينار حسب قوله.وقال خلاطي، في حوار متلفز، تابعته (بغداد اليوم)، ان "ما حصل من استقالة لحكومة رئيس الوزراء السابق، هو اجراء لم يعهده العراق منذ التغيير الذي حصل بعد عام 2003".وتابع ان "الخبراء قدروا الخسائر التي لحقت بالعراق، خلال اشهر الاحتجاجات والتي على اثرها قدم رئيس الوزراء السابق، عادل عبد المهدي استقالته بأكثر من 25 ترليون دينار عراقي".وتابع ان "تلك المبالغ الهائلة كانت كافية لتشتغيل موازنة استثمارية، بمشاريع عملاقة لـ10 سنوات متتالية".واضاف ان "الخسائر كانت مباشرة وغير مباشرة،حيث شهد العراق حالة من عدم الاستقرار السياسي والامني ما اثر بشكل كبير على مجريات عمل الشركات الاجنية، وكل ما يرتبط بالاقتصاد العراقي، منذ موجة الاحتجاجات وحالة عدم الاستقرار وحتى استقالة حكومة عبدالمهدي".وبين ان "ما جرى في العراق ظروف استثنائية، ليأتي بعدها الحديث عن انتخابات مبكرة، تجريها الحكومة الحالية".

ووافق مجلس النواب خلال عام 2019، على استقالة حكومة عادل عبد المهدي، بعد نحو شهرين من موجة احتجاجات أسفر التعامل المتشدد معها عن استشهاد المئات واصابة آلالاف، وفق إحصائيات رسمية، وفي محافظات عدة من البلاد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (’’أيام حكومة عبد المهدي’’.. نائب: العراق خسر مبالغ تكفي لإدامة مشاريع عملاقة لـ10 سنوات متتالية) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (’’أيام حكومة عبد المهدي’’.. نائب: العراق خسر مبالغ تكفي لإدامة مشاريع عملاقة لـ10 سنوات متتالية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).