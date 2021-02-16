الخارجية الامريكية: نريد أن نعرف ما حدث في أربيل ونحتفظ بحق الرد في المكان والزمان

2021/02/16 | 21:50 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- متابعة

قال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، نيد برايس، الثلاثاء، 16 شباط، 2021، إنه ‏ نريد أن نعرف ما حدث في أربيل، فيما أكد أن ‏الحكومة الامريكية تحتفظ بحق الرد في المكان والزمان الذي تختاره.‏

وقال برايس في تصريح صحفي تابعته (بغداد اليوم)، إنه "نريد أن نعرف ما حدث في أربيل ونحتفظ بحق الرد في المكان والزمان ‏الذي نختاره".‏

واضاف :"نحن في المراحل المبكرة من التحقيق بشأن ما حدث في أربيل ولا نستبق الأحداث".‏

وفي وقت سابق، أكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين بساكي، اليوم الثلاثاء، أن الإدارة الأميركية تدرس ملابسات ‏الهجوم ‏الصاروخي على مطار أربيل، فيما أشارت إلى أن الدبلوماسية لا تزال أولوية لنا‎.‎

وقالت جين بساكي، في مؤتمر صحفي، إن "الولايات المتحدة لم تحدد من نفذ الهجوم على أربيل"، مبينة أنه ‏‏"ندرس ملابسات ‏الهجوم، والدبلوماسية لا تزال أولوية لنا‏‎".‎

وأكد بساكي، أن "البيت الأبيض غاضب من الهجوم الذي أسفر عن مقتل مقاول مدني وإصابة 5 أمريكيين‎".‎

وقُتل متعاقد مدني أجنبي وجرح 5 آخرون بالإضافة إلى جندي أميركي، في هجوم صاروخي استهدف -الاثنين ‏ليلا- قاعدة جوية ‏للتحالف الدولي في مطار مدينة أربيل عاصمة كردستان‎.‎

وفي وقت سابق، أدان رئيس إقليم كردستان نيجيرفان البارزاني الهجوم معلنا ارتفاع عدد الضحايا إلى قتيل و9 ‏جرحى، في حين قال ‏مسؤول عسكري أميركي إن 4 من بين المصابين متعاقدون أميركيون‎.‎

وذكر البارزاني أن غياب التنسيق مع بغداد أدى لتشكيل مليشيات خارج سيطرة الحكومة الاتحادية أصبحت ‏تهديدا للإقليم، مطالبا ‏مجلس الأمن والأمم المتحدة بأخذ التهديدات ضد الإقليم على محمل الجد‎.‎

ومع تصاعد التنديد الدولي، وصف الرئيس برهم صالح الهجوم بأنه تصعيد خطير وعمل إرهابي إجرامي يستهدف ‏الجهود الوطنية ‏لحماية أمن البلاد وسلامة المواطنين‎.‎

وقال إنه لا خيار إلا تعزيز الجهود لاستئصال قوى الإرهاب والمحاولات الرامية للزج بالبلاد في الفوضى.



ووصف ما ‏يجري بأنها ‏معركة الدولة والسيادة ضد الإرهاب والخارجين عن القانون‎.‎

كما أدانت مبعوثة الأمم المتحدة إلى العراق هینیس بلاسخارت الهجوم وشددت على حماية البلاد من الصراعات ‏الخارجية‎.‎

واعتبرت في تغريدة لها أن الهجوم يعد تهديدا كبيرا لأمن العراق، وطالبت كلا من بغداد وأربيل بالتنسيق من أجل ‏الوصول إلى من ‏يقف وراء هذا الهجوم‎.‎

بدورها، نقلت وسائل إعلام أميركية عن متحدث باسم البيت الأبيض أنه تم إطلاع الرئيس الأميركي جو بايدن ‏على الهجوم ‏الصاروخي على مطار أربيل‎.‎

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