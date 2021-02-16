وزير الصحة : اللقاح الصيني يصل الاسبوع المقبل .. ونتوقع وصول فايزر بداية آذار

2021/02/16 | 21:50 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / اكد وزير الصحة حسن التميمي :" ان لقاح / سينو فارم / الصيني يصل للعراق الاسبوع المقبل ".وقال التميمي في تصريح متلفز :" تواصلنا مع روسيا والهند ومع كل الشركات المنتجة للقاح "، مبينا :" ان الشركات تطلب تشريعا قانونيا او موافقات حكومية عن الاثار الجانبية للقاح ".وعن لقاح فايزر ، اوضح الوزير :" ان النقاشات مستمرة مع الشركة المنتجة ونتوقع ان يصل اللقاح بداية آذار المقبل "./ انتهى

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