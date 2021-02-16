مبعوث اممي كبير يلتقي مبعوث الفاتيكان للعراق في بغداد والخارجية العراقية تؤكد ان زيارة بابا الفاتيكان في موعدها

2021/02/16 | 21:57 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التقى اليوم الثلاثاء المستشار الخاص

كريم خان ،رئيس الفريق الاممي لتعزيز

المسائلة عن الجرائم المرتكبة من قبل

داعش (يونيتاد) في بغداد مع رئيس

الأساقفة ميتيا ليسكوفار ، مبعوث

الفاتيكان للعراق.

ونقل بيان

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