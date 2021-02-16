2021/02/16 | 21:57 - المصدر: وكالة نون
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- زار مدير عام صحة الانبار الدكتور خضير
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالصور:مدير صحة الانبار يزور مستشفى الشفاء سعة 150 سرير انجزته العتبة الحسينية في الرمادي) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
خلف شلال اليوم الثلاثاء16 شباط 2021
يرافقه الدكتور عبد الستار الساعدي
مسؤول الهيئة الصحية العليا وكادر
هندسي متخصص من العتبة الحسينية مستشفى
الشفاء لعزل مصابي كور
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالصور:مدير صحة الانبار يزور مستشفى الشفاء سعة 150 سرير انجزته العتبة الحسينية في الرمادي) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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