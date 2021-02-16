بالصور:مدير صحة الانبار يزور مستشفى الشفاء سعة 150 سرير انجزته العتبة الحسينية في الرمادي‏‎

2021/02/16 | 21:57 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- زار مدير عام صحة الانبار الدكتور خضير

خلف شلال اليوم الثلاثاء16 شباط 2021

يرافقه الدكتور عبد الستار الساعدي

مسؤول الهيئة الصحية العليا وكادر

هندسي متخصص من العتبة الحسينية مستشفى

الشفاء لعزل مصابي كور

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