تصريحات “مخيفة” من وزارة الصحة حول وضع الموجة الثانية لكورونا

2021/02/16 | 22:13 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

توقع وزير الصحة حسن التميمي، الثلاثاء، زيادة عدد الإصابات اليومية بكورونا أكثر من الموجة الأولى.

وقال التميمي في تصريحات نقلها التلفزيون الرسمي، “لاحظنا عدم التزام بالإجراءات الوقائية في المدارس الأهلية”، مؤكداً أن “إجراءات اللجنة العليا قد يتم تمديدها في حال استمرار ارتفاع الإصابات بكورونا”.

وأضاف “نتوقع زيادة في عدد الإصابات اليومية أكثر من الموجة الأولى وفي حال انخفاض الإصابات يمكن رفع القيود التي فرضت”.

وتابع وزير الصحة أنه “في حال تسجيل إصابات بالآلاف سيتم فرض الحظر الشامل”، مشدداً بالقول “ليست لدينا معلومات كافية عن السلالة الجديدة”.

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