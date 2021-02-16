وزير الدفاع يجري اتصالا هاتفياً بنظيره الأميركي

2021/02/16 | 22:13 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أكد وزير الدفاع جمعة عناد، الثلاثاء، أنه ستتم محاسبة الجهة التي تقف وراء الهجوم الأخير الذي طال محافظة أربيل، وذلك خلال اتصال هاتفي مع نظيره الأميركي لويد جيه أوستن الثالث.

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وذكر بيان لوزارة الدفاع تلقى "ناس" نسخة منه، (16 شباط 2021)، أنه "أجرى وزير الدفاع جمعة عناد سعدون مكالمة هاتفية مع نظيره الأميركي لويد جيه أوستن الثالث، مساء الثلاثاء ١٦ شباط ٢٠٢١، وتم خلال الاتصال استنكار الهجوم الإرهابي الذي طال محافظة اربيل مساء يوم الاثنين ١٥ شباط ٢٠٢١".

وأضاف البيان، "وقدم الوزيران تعازيهما إلى عوائل الشهداء وتمنياتهم بالشفاء العاجل للجرحى"، مبينا أن "عناد أعرب عن استنكاره للهجوم الذي طال إقليم كردستان، وبيّن أنه تم تشكيل لجنة مشتركة لمعرفة ملابسات هذا الهجوم الإرهابي".

وأكد عناد بحسب البيان، انه "سيتم محاسبة الجهة التي تقف خلف هذا الهجوم".

وتابع البيان، "كما تم خلال المكالمة التأكيد على استمرار التعاون المشترك بين العراق والولايات المتحدة الأميركية خاصة ما يتعلق بالجهد الجوي، وتدريب المقاتلين للوصول إلى الجاهزية المثلى لهم في أرض المعركة".

وبين، "كما تم التأكيد على استمرار العمليات العسكرية للقضاء على بقايا فلول داعش الإرهابي وطردها من أرض العراق".

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