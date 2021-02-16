أمريكا لمجلس الأمن: لابد من مواجهة التدخل الإيراني لإنجاح انتخابات العراق

2021/02/16 | 22:14 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ قالت الولايات المتحدة، اليوم الثلاثاء، إن تهيئة بيئة مواتية لإجراء الانتخابات في العراق في وقت لاحق هذا العام تشمل مواجهة الفصائل المسلحة المدعومة من إيران وأنشطة إيران لزعزعة الاستقرار في البلاد، والعناصر المتبقية من تنظيم داعش.واعتبر ريتشارد ميلز القائم بأعمال سفير الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة في اجتماع لمجلس الأمن بشأن العراق أن أحد أبرز العوائق أمام تهيئة بيئة مواتية لإجراء انتخابات سلمية وشاملة وتمتاز بالمصداقية ”هو وجود فصائل مسلحة، ومتطرفين، ومخربين“.وخاطب ميلز مجلس الأمن الذي يضم 15 دولة عضوًا فيه:“البيئة المواتية تعني أنه يجب علينا مواجهة الفصائل المسلحة المدعومة من إيران، وأنشطة إيران التي تزعزع استقرار […]

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