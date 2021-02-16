مشكلات بخدمة الإنترنت في لبنان وحديث عن صيانة دوريّة لكابل دولي

2021/02/16 | 22:23 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

واجه لبنان مشكلات وصفت بـ”الكبيرة” في خدمة الإنترنت، فيما أكدت شركة “أوجيرو” للاتصالات وجود صيانة دوريّة لكابل الإنترنت القادم من فرنسا.

وتعرض لبنان اليوم الثلاثاء، لمشكلات “كبيرة” في الخدمة انعكست على حياة المواطنين، بحسب العديد منهم.

بدوره قال مدير عام “أوجيرو” عماد كريديّة امس الاثنين، بحسب “mtv” إن “ما سيحصل غداً (اليوم) هو صيانة دوريّة لكابل الإنترنت القادم من فرنسا وتبدأ من الساعة 4 بعد الظهر وتنتهي في ساعات الصباح الأولى من يوم الأربعاء ولن نشهد توقّفاً للإنترنت في لبنان”.

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