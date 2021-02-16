صحة الرصافة توضح التوزيع الجغرافي للإصابات  الـ 378 المسجلة اليوم بكورونا

2021/02/16 | 22:23 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن مدير عام صحة بغداد الرصافة عبد الغني الساعدي، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 378 اصابة جديدة بفيروس كورونا بينها 219 خلال الرصد الوبائي للقطاعات الصحية.

وقال الساعدي في بيان صحفي، ان “المؤسسات الصحية سجلت اليوم في جانب الرصافة 378 اصابة جديدة بفيروس كورونا موزعة كالتالي

219 حالة خلال الرصد الوبائي للقطاعات الصحية

قطاع البليات الثاني 16 حالة

قطاع المدائن 5 حالات

قطاع الاعظمية 11 حالة

قطاع الصدر 14 حالة

قطاع الاستقلال 27 حالة

قطاع بغداد جديدة 12 حالة

قطاع النهروان 45 حالة

قطاع البلديات الاول 6 حالات

قطاع الرصافة 9 حالات

قطاع الشعب 74 حالة

– 159 حالة خلال مراجعتهم للمؤسسات الصحية

49 حالة في مدينة الصدر

9 حالات في كل من الحسينية و النهروان و العبيدي

8 حالات في منطقة الزعفرانية

7 حالات في كل من الشعب و سبع ابكار .

6 حالات في كل من منطقة الكرادة ومنطقة الاعظمية .

4 حالات في كل من المناطق التالية : جانب الكرخ و اليرموك و الكمالية و السعدون و الغدير و الراشدية و البلديات

3 حالات في كل من الامين و بغداد جديدة و المعامل وحي اكد .

وحالتين في كل من المناطق التالية : العطيفية و الطوبجي وجانب صحة البصرة و السيدية و اليرموك

واضاف الساعدي انه “تم نقل جميع الحالات الى الحجر الصحي لتلقي العلاج وفق البروتوكولات المعتمدة”، مشيرا الى ان “العدد التراكمي للإصابات ارتفع الى 77872 توفي منهم 1418 للاسف فيما اكتسب الشفاء 74022 حالة شفاء ومتبقي قيد العلاج 2432”

ودعا الساعدي الى “مراعاة تلك الجهود والتي اسفرت عن هذا الحجم من اعداد الشفاء من خلال الالتزام بإجراءات الوقائية ولبس الكمامات والتركيز على التباعد الاجتماعي وعدم التهاون وتقدير تلك الجهود”.

وثمن الساعدي “الجهود التي تبذل من قبل ملاكات صحة الرصافة لمعالجة مصابي فيروس كورونا مضحين بأرواحهم لإنقاذ المصابين الفيروس”.

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