وزير الدفاع لنظيره الأمريكي: نؤكد على محاسبة من يقف خلف قصف مطار أربيل

2021/02/16 | 22:23 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – المركز الخبري الوطني أكد وزير الدفاع جمعة عناد، اليوم الثلاثاء، على محاسبة من يقف خلف قصف مطار أربيل خلال مكالمة هاتفية مع نظيره الأمريكي لويد جيه أوستن.وذكرت وزارة الدفاع في بيان تلقتاه “المركز الخبري الوطني” ، أن “عناد أجرى مكالمة هاتفية مع نظيره الأمريكي تم خلالها استنكار الهجوم الإرهابي الذي طال محافظة […]

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