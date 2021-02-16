2021/02/16 | 22:23 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني- أعلن محافظ النجف الاشرف لؤي الياسري، اليوم الثلاثاء، توقيتات غلق المحافظة، فيما أفصح عن الجهات التي لن يشملها الحظر.وقال الياسري في مؤتمر صحفي تابعه “المركز الخبري الوطني” إن “المحافظة ستغلق من مساء يوم الخميس الساعة الثامنة والى صباح يوم الاثنين غلقاً تاماً عبر حظر التجوال”.واضاف أن “المستثنين هم الحالات الطارئة، […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص محافظ النجف يعلن موقف المحافظة أيام حظر تجوال..



من هذه الساعة إلى؟ المركز الخبري الوطني.

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