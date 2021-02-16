2021/02/16 | 22:23 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي24 – بغداد اعلن وزير الصحة العراقي حسن التميمي ان لا يمكن تأجيل العام الدراسي وهو سابق لأوانه لانه في بدايته.وقال التميمي،” قد يتم تمديد تعليق الدوام الحضوري في المدارس والجامعات والاجراءات الاخرى وبحسب الموقف الوبائي ومدى التزام المواطنين”.ونوه،”اذا وصلت الإصابات المسجلة يومياً 7 آلاف او 8 آلاف يومياً قد نضطر الى فرض …

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير الصحة: لا يمكن تأجيل العام الدراسي وهو سابق لأوانه لاننا في بداية العام) نشر أولاً على موقع (ايزيدي 24) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير الصحة: لا يمكن تأجيل العام الدراسي وهو سابق لأوانه لاننا في بداية العام) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايزيدي 24).