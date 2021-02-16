تشكيل لجان فرعية لمتابعة عملية التعليم في اقليم كوردستان

2021/02/16 | 22:23 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شكلت لجنة التربية والتعليم العالي والبحث العلمي في برلمان كوردستان اليوم الثلاثاء، ثلاث لجان فرعية لمتابعة عملية التعليم في اقليم كوردستان.

ياتي تشكيل هذه اللجان، بعد ارتفاع حالات الاصابة بكورونا داخل المدارس ومخاوف انتشار كورونا المتحور في العراق ودول جوار الاقليم.

ومن المقرر ان تزور اللجان المديريات العامة للتربية في اربيل والسليمانية ودهوك وحلبجة لمتابعة عملية التعليم داخل المدارس.

PUKmedia اعلام برلمان كوردستان

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