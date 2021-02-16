المكتب السياسي للـ ا.و.ك يدعو الى متابعة الاحكام القاسية بحق الصحفيين

2021/02/16 | 22:23 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عقد المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكوردستاني اليوم الثلاثاء 16/2/2021 اجتماعا اعتياديا باشراف الرئيسين المشتركين، لبحث الاوضاع السياسية، خاصة تطورات اربيل عاصمة اقليم كوردستان.

وبحث الاجتماع:

اولا: ادانة الهجمات الصاروخية التي استهدفت العاصمة اربيل وهي تهديد خطير لحياة المواطنين وامنيتهم، ودعوة المؤسسات الامنية لتحقيق عاجل في الهجمات واحالة الفاعلين الى محاكمة عادلة.

ثانيا: بحث الاجتماع محاكمة الصحفيين والنشطاء المدنيين، حيث صدر اليوم احكام بالسجن 6 سنوات على عدد من الصحفيين والنشطاء في محكمة اربيل ، وانطلاقا من ثقة المكتب السياسي بالحرية السياسية والصحفية وحقوق النشاط المدني كمبدأ لا يتغير بالنسبة للاتحاد الوطني، ندعو الى متابعة هذه الاحكام القاسية في محكمة مفتوحة للراي العام والتعامل مع الملفات وفق قانون حرية العمل الصحفي في كوردستان، لانه لا يجوز الحكم باحكام قاسية على الصحفيين على حرية التعبير والكتابة كمتهمين، والمخالفة تماما لمطلب توسيع الفضاء السياسي والحرية الصحفية في بلادنا.

PUKmedia

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