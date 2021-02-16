المالية النيابية بالعراق: 4 تريليونات دينار تخصيصات الحماية الاجتماعية بالموازنة

2021/02/16 | 22:23 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: أعلنت اللجنة المالية النيابية في العراق، اليوم الثلاثاء، أن 4 تريليونات دينار هي تخصيصات الحماية الاجتماعية والعاطلين عن العمل في الموازنة.وقال رئيس اللجنة هيثم الجبوري في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إنه "للأسف هنالك من …

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