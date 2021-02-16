العراق يؤجل امتحانات نصف السنة ونهاية الفصل الدراسي الأول حتى إشعار آخر

2021/02/16 | 22:23 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: أعلنت وزارة التربية في العراق، اليوم الثلاثاء، تأجيل امتحانات نصف السنة ونهاية الفصل الدراسي الأول إلى إشعار آخر.وقالت الوزارة في نقلته وكالة الأنباء الرسمية "واع"، إنه تقرر تأجيل امتحانات نصف السنة ونهاية الكورس الاول من العام الدراسي …

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