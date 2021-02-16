محافظ ديالى يصدر توجيهات تطبيقا لقرارات اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية

2021/02/16 | 22:23 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ ديالى

اعلن محافظ ديالى مثنى التميمي، الثلاثاء، عن اصدار عدد من التعليمات تنفيذا لقرارات اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية، مؤكدا عدم وجود استثناءات خارج تعليمات اللجنة العليا.

وقال التميمي في بيان تلقته /المعلومة/، ان قرار فرض حظر التجول التام الكلي في المحافظة يكون من يوم الخميس الساعة الثامنة مساءا الى يوم الاثنين الساعة الخامسة صباحا من كل اسبوع وفرض حظر التجول الجزئي في بقية الايام من الساعة الثامنة مساءا الى الساعة الخامسة صباحا من اليوم التالي ويبدأ التطبيق من يوم الخميس الموافق 18/2/2021 ولغاية يوم 8 اذار 2021 ويعاد النظر حسب الموقف الوبائي.

وأضاف ان الاستثناءات الممنوحة للفئات المشمولة بقرار اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية وعدم السماح باي استثناء إضافي، وتشمل الاستثناءات :

1.

أ – :منسوبي دائرة صحة ديالى والقوات الأمنية والدوائر الخدمية.

ب – : محال بيع المواد الغذائية ومحال بيع الفواكه والخضر، والافران والصيدليات، وتكون أوقات عملها من الساعة الخامسة صباحاً و لغاية الساعة السابعة مساءً ( خلال فترة الحظر الشامل)، ولا يسمح لها بالبقاء مفتوحة بعد تلك الأوقات ولأي سبب كان، عدا الصيدليات الخافرة (تخصص من قبل نقابة الصيادلة) للعمل في ساعات الحظر، مع مراعاة ( التوزيع الجغرافي لها) والتأكيد على توفير المعقمات (التي تحتوي على كحول بنسبة %70 ) عند مدخل المحل او الأسواق او الصيدلية، وتطبيق إجراءات التباعد الجسدي بين الزبائن بمسافة لا تقل عن 2 متر من جميع الاتجاهات وبمعدل شخص واحد لكل 2 متر .

ج- : الإعلاميون الذين لديهم موافقة رسمية من قبل المحافظ (حصراً) .

د- : الانتقال بين محافظتنا والمحافظات الاخرى لظروف إنسانية.

2.- تأكيد لبس الكمامات على المواطنين في الأماكن العامة و داخل سيارات الأجرة والباصات، والالتزام بالتباعد البدني داخلها مع فرض غرامات مالية قدرها (25) الف دينار لعدم لبس الكمامات استنادًا الى قانون الصحة العامة وكالآتي :

أ.



عدم السماح بوجود :

* اكثر من (4) أشخاص داخل سيارات الصالون بضمنهم السائق .

* اكثر من (6) اشخاص داخل سيارات نقل الركاب سعة (11) راكبا (الكيا) بضمنهم السائق.

* اكثر من (8) اشخاص داخل سيارات نقل الركاب سعة (21) راكبا (الكوستر) بضمنهم السائق .

* اكثر من (2) شخص في سيارات الحمل بضمنهم السائق .

ب.



الزام جميع الركاب بضمنهم السائق بلبس الكمامات.

ج.



فتح نوافذ السيارة .

د.



عدم السماح لـــــ (الستوتات) بنقل اكثر من شخص واحد مع السائق .

ه.



عدم السماح بركوب شخص آخر مع سائق الدراجة النارية.

و.



فرض مديرية مرور محافظة ديالى العقوبات المشددة بحق السواق المخالفين.

3.تطبيق الإجراءات الوقائية في العيادات الطبية والمختبرات الخاصة المُقّرة من اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية، بقرارها (78) لسنة 2020 والتأكيد على الآتي:

أ. توفير المعقمات التي تحتوي الكحول بتركيز 70% في مكان انتظار المراجعين.

ب.



الزام المراجعين لبـس الكمامات عند دخول العيادة او المختبر او توفيرها لهم.

ج.



الحفاظ على التباعد الجسدي بين المراجعين بمسافة لا تقل عن (2) متر من جميع الجهات وبمعدل شخص واحد لكل (2) متر مربع من المساحة

4.تتولى فرق مشتركة من ( دائرة التفتيش في دائرة صحة ديالى ومديرية شرطة ديالى والمنشأة ومديرية الامن الوطني وقيادة عمليات ديالى ) متابعة تنفيذ الاجراءات وفرض العقوبات المشددة وغلق العيادات والمختبرات المخالفة فورا.

5- غلق العيادات الطبية الخاصة التي تعالج مرضى الكورونا باستخدام بروتوكولات، تخالف البروتوكولات الُمّقرة من اللجان العلمية الرسمية والمطبقة في المؤسسات الصحية الحكومية.

غلق مراكز التجميل والمساج كافة بدءًا من 18/2/2021 ولمدة أسبوعين قابلة للتمديد وحسب الموقف الوبائي للمرض

غلق الأماكن الترفيهية والمتنزهات ودور السينما والقاعات الرياضية والمسابح كافة بدءًا من 18/2/2021 ولمدة أسبوعين قابلة للتمديد وحسب الموقف الوبائي للمرض.

منع إقامة مجالس العزاء والاكتفاء بالتعزية عبر قنوات التواصل الاجتماعي، لتجنب نشر الوباء من خلال هذه المجالس والى اشعار اخر، وفرض غرامة مالية قدرها (5) ملايين دينار على المخالفين استناداً الى قانون الصحة العامة.

9.غلق المساجد والحسينيات كافة وفتحها أوقات الصلاة (فقط) لرفع الآذان ومنع إقامة صلاة الجماعة فيها والى اشعار اخر.

منع إقامة حفلات الأفراح في قاعات المناسبات وغلقها بدءًا من 18/2/2021 وإلى إشعار آخر، وفرض غرامات مالية قدرها (5) ملايين دينار على المخالفين استناداً الى قانون الصحة العامة.

11.غلق المولات والمقاهي والكافتريات إبتداءً من 18/2/2021 ولمدة أسبوعين قابلة للتمديد وحسب الموقف الوبائي للمرض .

غلق المطاعم والاكتفاء بخدمة التوصيل( في اوقات حظر التجول الجزئي ) ، مع التزام أصحاب المطاعم بالإجراءات الوقائية داخل المطعم ( لبس الكمامات والكفوف ) من العاملين ابتداءً من 18/2/2021 ولمدة أسبوعين قابلة للتمديد وحسب الموقف الوبائي للمرض، مع فرض غرامة مالية قدرها (5) ملايين دينار على المخالفين استناداً الى قانون الصحة العامة.

13.تأجيل اجراء انتخابات النقابات والمنظمات والاتحادات وإقامة المؤتمرات والمهرجانات والمعارض في عموم المحافظة بدءًا من 18/ 2/2021 ولمدة أسبوعين قابلة للتمديد حسب الموقف الوبائي للمرض .

14.متابعة مديريات الوقفين الشيعي والسني تنفيذ الإجراءات الوقائية خلال زيارة المراقد المقدسة والمزارات الشريفة، والتأكيد على الحفاظ على التباعد البدني بين الزائرين وعدم السماح بدخول المراقد بدون ارتداء الكمّام واتخاذ الإجراءات المناسبة لمنع التجمع والتدافع داخل الأضرحة المقدسة والمزارات الشريفة.

15.منع سفر المجاميع السياحية من محافظتنا الى خارج العراق و دول العالم كافة والى اشعار اخر .

16.تقوم دائرة صحة ديالى باجراء فحص covid-19 بتقنية pcr لكافة القادمين من المنافذ الحدودية للمحافظة على ان تستحصل مبالغ اجور الفحص من المسافر بالطريقة ذاتها بفحص المسافرين بحسب السياقات والاليات المعتمدة .

يكون دوام الموظفين في ديوان المحافظة والاقضية والنواحي التابعة لها والدوائر المركزية الجهات الغير مرتبطة بوزارة بمقدار (50%) من الدوام الرسمي، باستثناء دائرة صحة ديالى .

18.يكون دوام الموظفات الحوامل والنساء اللاتي لديهن أطفال دون السادسة من العمر في الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظة وتشكيلاتها والدوائر التابعة لها ، بما لا يزيد عن (25%)، لعدم السماح بفتح دور الحضانة ورياض الأطفال.

19.السماح بدخول البضائع والحاويات عن طريق المنافذ الحدودية للمحافظة مع اتخاذ إجراءات تعفير وتعقيم البضائع والحاويات من الخارج.

20.الزام ديوان المحافظة والتشكيلات التابعة لها والدوائر الحكومية كافة والشركات والمؤسسات الاهلية في المحافظة بالآتي:

أ.



توفير المعقمات (التي تحتوي على الكحول بتركيز 70%) في مرافق البناية.

ب. ارتداء الكمامات من العاملين والمراجعين كافة.

ج.



تطبيق إجراءات التباعد البدني للعاملين والمراجعين مع وضع علامات دلالة للوقوف على الأرض.

د.



وضع حواجز شفافة فاصلة للموظفين الذين يستقبلون المراجعين وجهاً لوجه .

ه.



الاستعانة بالتكنولوجيا الحديثة والانترنت في انجاز المعاملات دون الحاجة لمراجعة المواطنين من خلال تطبيق برامج الحكومة الالكترونية والانترنت.

تكليف مديرية شرطة ديالى والمنشأة ومديرية الامن الوطني وقيادة عمليات ديالى مساندة الفرق الصحية الرقابية في جولاتها الرقابية لمتابعة الاجراءات انفاً في اوقات الدوام الرسمي وخارجه مع فرض الغرامات بحق المخالفين ولحد (5) ملايين دينار واحالتهم للمحاكم المختصة

حث منظمات المجتمع المدني والمؤسسات الخيرية والشرطة المجتمعية توزيع الكمامات في الاحياء السكنية والأماكن العامة .

23.تكثيف القنوات الاعلامية برامجها التوعوية خصوصا فيما يتعلق بالاجراءات الوقائية الواجب اخذها للتهاون الكبير في الالتزام بها مما ادى الى زيادة الاصابات في عموم المحافظات مع حث المواطنين على اخذ لقاح ( covid- 19) عند وصوله .

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