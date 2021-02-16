وزير الصحة: في حال تسجيل إصابات بالآلاف سيتم فرض الحظر الشامل

2021/02/16 | 22:23 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ بغداد

اكد وزير الصحة حسن التميمي، الثلاثاء، انه في حال تسجيل اصابات بالالاف فانه سيتم فرض حظر التجوال الشامل.

وقال التميمي في تصريح متلفز تابعته /المعلومة/، اننا “نتوقع زيادة في عدد الإصابات اليومية أكثر من الموجة الأولى، وفي حال انخفاض الإصابات يمكن رفع القيود التي فرضت، اما في حال تسجيل إصابات بالآلاف سيتم فرض الحظر الشامل”.

واضاف: “ليست لدينا معلومات كافية عن السلالة الجديدة، ولدينا 14 ألف سرير مخصص لمصابي كورونا، كما لدينا 12 ألف جهاز تنفس صناعي”.

وبين ان “البروتكولات العلاجية المستخدمة في العراق أثبتت نجاحها”.

وذكر ان “من يقوم بمجالس العزاء سيتعرض لإجراءات قانونية فضلاً عن الغرامة المالية”.

واكد ان “لقاح سينوفارم الصيني سيصل العراق الأسبوع المقبل، وشركات اللقاح تطلب تشريع قانون أو موافقات الحكومة عن الآثار الجانبية للقاح”.انتهى 25ن

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