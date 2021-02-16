قرارات صارمة من خلية الأزمة في النجف.. ماذا عن المساجد ودور العتبة؟

2021/02/16 | 22:23 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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اصدرت خلية الازمة المحلية في النجف، الثلاثاء، قرارا بغلق المحافظة بشكل تام، بالاضافة إلى تشديد الاجراءات الصحية لمواجهة جائحة كورونا.

وقالت الخلية في بيان تلقى موقع NRT عربية نسخة منه اليوم، (16 شباط 2021)، انه "تماشيا مع اللجنة المركزية فقد تقرر ما يلي:

1- غلق المحافظة غلقا تاما من الثامنة مساءا الى الخامسة صباحا.

2- تقليص الدوام بنسبة 50%.

3- غلق كافة المزارات الدينية.

4- تخويل العتبة ومسجد الكوفة في تطبيق الاجراءات.

5- منع التجمعات الفواتح والحسينيات والافراح في القاعات الى اشعار اخر.

6- غلق المدارس والجامعات.

7- تطبيق اجراءات لجنة الصحة المركزية من يوم الخميس الساعة العاشرة صباحا.

8- فحص القادمين من مطار النجف pcr مع حجز المصاب.

9- السماح للاعلاميين بالعمل بالتنسيق مع اعلام المحافظة واعلام الشرطة.

10- اجراء مسح ميداني في عموم المحافظة".

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