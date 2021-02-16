طقس استثنائي يبدأ في العراق يوم غد.. خارطة بالمناطق والمحافظات التي ستشهد أمطارًا ومقدار شدتها

2021/02/16 | 22:27 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

كشف الراصد الجوي نائل العلي، قائمة بالمناطق التي ستشهد امطارًا وشدتها خلال يوم غد الاربعاء.

وقال العلي، في ايضاح ورد لـ”يس عراق”، إن “التوقعات تشير إلى شهود المنطقة الشمالية، مثل السليمانية امطارًا غزيرة إلى غزيرة جدا، وكركوك امطارًا متوسطة إلى غزيرة احيانا، وأربيل امطارًا متوسطة إلى غزيرة احيانا ، ونينوى امطار متوسطة تزداد غزارة شمالا وتضعف جنوبا، وفي دهوك امطارًا غزيرة تزداد شمالا”.

اما المناطق الوسطى والغربية والفرات الأوسط، فتشهد صلاح الدين امطارًا متوسطة تزداد شرقا، وبغداد امطارًا خفيفة إلى متوسطة، وزخات خفيفة في ديالى والانبار وكربلاء والنجف والديوانية وبابل والمثنى وواسط “.

واوضح انه “قد تزداد جنوب واسط والمثنى وغرب الانبار “.

اما المناطق الجنوبية، فتشهد ميسان امطارًا غزيرة و تزداد على المناطق الحدودية وقد تكون غزيرة جدا لذلك وجب التحذير”.

وبين ان “ذي قارتشهد امطارًا متوسطة وتزداد جنوبا وخفيفة شمالا”.

وتشهد البصرة امطارًا متوسطة تزداد شمال البصرة، وتبدأ الأمطار في المناطق الشمالية والوسطى الليلة أو فجرا وفي الجنوبية عصرا او مساءا”.

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