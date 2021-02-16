2021/02/16 | 22:29 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: ارتفع سهم "تويتر" لأعلى مستوى في تاريخه خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، متجهاً لأطول موجة مكاسب منذ أغسطس/آب الماضي.

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