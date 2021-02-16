2021/02/16 | 22:29 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: تراجعت أسعار الذهب بأكثر من 24 دولاراً عند تسوية تعاملات اليوم الثلاثاء، ليهبط أدنى 1800 دولار، مع ارتفاع عوائد السندات الأمريكية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (محدث.. أسعار الذهب تتراجع عند التسوية أدنى 1800 دولار) نشر أولاً على موقع (مباشر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (محدث.. أسعار الذهب تتراجع عند التسوية أدنى 1800 دولار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (مباشر).