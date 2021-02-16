فرنسا توافق مبدئيا على قانون يكافح

2021/02/16 | 22:39 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أقرت الجمعية الوطنية الفرنسية بغالبية كبيرة، بعد نقاشات مطولة، في قراءة أولى، الثلاثاء، مشروع قانون " تعزيز احترام مبادئ الجمهورية"، المعروف بقانون محاربة الانعزالية.

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