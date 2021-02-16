الناطق باسم القائد العام: الصواريخ التي استهدفت أربيل اُطلقت من داخل حدود الإقليم

2021/02/16 | 22:44 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

قال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول، الثلاثاء، إن الصواريخ التي استهدفت مدينة أربيل، أطلقت من داخل حدود الإقليم.

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وقال رسول خلال استضافته في برنامج "العاشرة" الذي يقدمه الزميل "كريم حمادي"، وتابعه "ناس"، (16 شباط 2021)، إن "الصواريخ التي استهدفت محافظة أربيل مساء أمس، أطلقت من داخل حدود الإقليم"، مبينا أن "عدد الصواريخ التي سقطت في أربيل بلغت 11 صاروخاً".

وأضاف، أن "الصواريخ أطلقت من منطقتين داخل إقليم كردستان، وتم العثور على العجلة وقاعدة إطلاق الصواريخ".

وتابع، أن "رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، وجّه بتحقيق مشترك بين العمليات المشتركة وإقليم كردستان والتحالف الدولي".

وأوضح، أن "4 من الصواريخ التي استهدفت المحافظة سقطت داخل حرم مطار أربيل، وبعض الصواريخ سقطت على مدنيين في المحافظة".

وتابع، "لن نقبل بتحول البلاد إلى ساحة لتصفية الحسابات".

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