الاتصالات تكشف عن مزايا المشروع الوطني للإنترنت وتؤكد: لا ارتفاع على أجوره

2021/02/16 | 23:02 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ كشفت وزارة الاتصالات، اليوم الثلاثاء، عن أبرز مزايا المشروع الوطني للإنترنت، فيما أكدت أن هذا المشروع سيحقق إيرادات مالية كبيرة للبلد.وقال وزير الاتصالات اركان شهاب في مؤتمر صحفي، إن “المشروع الوطني للانترنت يعد من أكبر المشاريع الذي يمتد لمئة عام قادمة، وهو مشروع خدمة ftth الالياف الضوئية الى المنازل”.وأضاف، أن “هذا المشروع […]

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