رئيس الحكومة الكويتية: ’الجائحة’ أدخلتنا في وضع مقلق!

2021/02/16 | 23:15 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعرب رئيس الوزراء الكويتي صباح خالد الحمد الصباح، الثلاثاء، عن قلقه حول الوضع الذي تمر به البلاد جراء انتشار جائحة كورونا.

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وقال الصباح بحسب ما نقلته "صحيفة الجريدة الكويتية"، (16 شباط 2021)، "إننا اليوم نطوي سنة ونستقبل سنة جديدة، والآن بعد مرور 45 يومًا من السنة الجديدة، بدأنا الدخول في وضع مقلق"، عازيا ذلك إلى "بلوغ عدد الوفيات في الـ 15 يوما الماضية 50 حالة".

وعبر رئيس الوزراء الكويتي عن "الألم للأضرار التي لحقت بأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، والضرر الذي لحق بالتحصيل العلمي للطلبة وعدم ممارسة الرياضيين لأنشطتهم، مؤكدا أن الألم الأكبر استمرار الوضع الوبائي في الصعود".

وجاءت تصريحات رئيس مجلس الوزراء في جلسة مجلس الأمة الخاصة التي عقدت، اليوم، لمناقشة الإجراءات والسياسة الحكومية في التعامل مع فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19" والسلالات المتحورة عنه، موضحا أن "إشغال أسرة العناية المركزة ودخول المستشفى ارتفعا بشكل أكبر، ونحن باتجاه الوصول إلى عدد خمس وحدات عناية مركزة بمستشفى مبارك".

وقال الصباح "بالتعاون والتكاتف والتفهم والقبول والتطبيق، نعم مررنا بخسائر، لكن الحمد لله تجاوزنا مرحلة الصعود، ثم استقرينا والآن لدينا موجة ثانية، وإذا لم نتعاون ونتكاتف ونتفهم المطلوب عمله سيكون الوضع صعباً على الجميع".

وأضاف، "صحيح نتألم ونرى أبناءنا يتضررون من إجراءات الجائحة لكن ما هو البديل العالم كله تأثر ولا بد أن نتعامل مع الواقع".

وذكر أن "من يقوم بإعطاء القراءات والمؤشرات هم الأطباء الذين تعلموا في أرقى الجامعات، وقضوا وقتا طويلا من حياتهم في المختبرات والمكتبات للقيام بدورهم في وقت الحاجة وإعطاء القراءات والبيانات"، موضحا أن "تلك القراءات مبنية على متابعة دقيقة توصل إلى نتائج يجب أن تضعها السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية بالاعتبار".

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