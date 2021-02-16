2021/02/16 | 23:17 - المصدر: عين العراق

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الثلاثاء 16 فبراير 2021 | 06:20 مساءً

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وزير الصحة يكشف عن اتفاق لتحديد موعد امتحانات المراحل الابتدائية والمتوسطة والإعدادية

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