اللواء رسول: الصواريخ التي سقطت في اربيل اطلقت من داخل حدود الاقليم

2021/02/16 | 23:18 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع

اكد الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول، ان الصواريخ التي سقطت في اربيل اطلقت من داخل حدود اقليم كردستان.

وقال اللواء رسول لبرنامج "العاشرة" الذي يعرض على القناة العراقية الاخبارية تابعته وكالة الانباء العراقية (واع)، اليوم الثلاثاء، ان عدد الصواريخ التي سقطت في اربيل 11 صاروخا واطلقت من داخل حدود الاقليم، حيث انها اطلقت من منطقتين في اربيل ، مبينا ان الصواريخ كانت تبعد اكثر من 5 كيلومترات عن مركز اربيل .

واضاف، انه تم العثور على العجلة وقاعدة اطلاق الصواريخ، لافتا الى ان 4 من الصواريخ سقطت داخل حرم مطار اربيل واخرى سقطت على مدنيين.

واشار الى ان القائد العام للقوات المسلحة وجه بتشكيل تحقيق مشترك بين العمليات المشتركة واقليم كردستان والتحالف الدولي، مؤكدا ان الحكومة جادة بعدم السماح لمن قام بهذا العمل.

وتابع: لن نقبل بتحول البلاد الى ساحة لتصفية الحسابات، مشددا على المنظومة الامنية في الاقليم ان تراجع مراجعة دقيقة للخرق الامني الاخير.

واوضح، انه يجب فسح المجال للوصول الى نتائج التحقيق المشترك، وسيتم محاسبة الجهة التي تقف وراء قصف اربيل بعد اكتمال التحقيق، مؤكدا ضرورة تضافر الجهود لتحقيق الامن في عموم البلاد ومن ضمنها اقليم كردستان.

ولفت الى ان الحشد الشعبي منظومة عسكرية تعمل بتنسيق عال مع القوات الامنية، مبينا ان داعش الارهابي استخدم نفس نوع الصواريخ التي قصفت اربيل .

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