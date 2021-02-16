العبادي يُعقب على انتشار سرايا السلام ورغبة التيار الصدري برئاسة الوزراء

2021/02/16 | 23:23 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - متابعة

علق رئيس الوزراء الأسبق، حيدر العبادي، على الانتشار الأخير لقوات سرايا السلام التابعة للتيار الصدري، في شوارع ثلاث محافظات، وفيما تحدث عن رغبة التيار بزعامة مقتدى الصدر، على نيل منصب رئاسة الوزراء في الحكومة المقبلة كشف عن كواليس اختيار مصطفى الكاظمي رئيساً لجهاز المخابرات.

وقال حيدر العبادي، في مقابلة متلفزة تابعتها (بغداد اليوم)، إنه وخلال فترة رئاسته للحكومة اختار رئيس الوزراء الحالي، مصطفى الكاظمي، لرئاسة المخابرات، لأنه يعمل بهدوء، وقد اوقف مشكلة تسرب المعلومات والحديث عنها"، مبينا أنه "لم يكن هناك اعتراض من القوى السياسية على هذا الاختيار، وأنا تعمدت عدم اختيار شخصية حزبية للمنصب، لضمان تمريرها، وأيضا ضمان عدم تسرب المعلومات لجهات سياسية".

وعن ظروف تسلم الكاظمي لرئاسة الوزراء الحالية، قال العبادي إن "الكاظمي جاء لرئاسة الوزراء بعد فراغ تسبب به اختلاف القوى السياسية على المرشح للمنصب".

وفي سياق الحديث عن الدعم الأميركي لرئاسة الكاظمي للحكومة الحالية، أكد العبادي أن "الأميركان دعموا جميع رؤساء الوزراء السابقين دون استثناء، والدعم لا يعني التبعية"، مشيرا بذات الوقت إلى أن "وصول عادل عبد المهدي للسلطة تم بموافقة أميركية".

وعن حكومة رئيس الوزراء السابق، ذكر العبادي، أن "حكومة عبد المهدي لم تتدخل في بعض التفاصيل، ما سمح بإنفاق كبير، فضلا عن ظهور حملة للسلاح"، مبينا أن "عبد المهدي لم يقم بالعديد من واجبات رئيس الحكومة، وسمح بأن تكون زيارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب بطريقة غير صحيحة، بحيث لا يلتقي فيها مسؤولاً حكومياً، رغم ان عبد المهدي اعطى موافقة بالزيارة".

وعن انتشار قوات سرايا السلام الأخير في بعض المحافظات مؤخرا، قال العبادي: "سمعت خطاب زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر بخصوص سبب انتشار السرايا السلام وهدفه لدعم الدولة، وأنا أقول ان اصدار أوامر بانتشار اية قوة يجب ان يكون من القائد العام للقوات المسلحة".

وتابع "الصدر صديق وعملنا سوية في فترة شابها شد وتفهم واسع أيضاَ".

وكشف في حديثه عن التطورات الميدانية والسياسية في عهد الحكومة الحالية "نصحت الكاظمي بعد توليه رئاسة الوزراء ان يتجنب الصِدام مع أي طرف، واعتقد ان موقف الكاظمي من الانتشار كان خيار من ليس لديه خيار اخر".

وعن رغبة التيار الصدري بالحصول على رئاسة الوزراء في الحكومة المقبلة، أكد العبادي أن "حديث التيار الصدري عن سعيه للفوز بمنصب رئيس الوزراء جزء من حملة لتحفيز الجمهور، وهذا من حقهم، ونعتقد انه لن يحدث تغيير كبير في عدد مقاعد القوى السياسية التي شاركت بانتخابات 2018".

وأكد رئيس الوزراء الأسبق، رئيس ائتلاف النصر حاليا، أن "فشل حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، يعني ان السقف سيقع على الجميع".

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