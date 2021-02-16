الناطق باسم القائد العام: الصواريخ التي سقطت في أربيل أطلقت من داخل حدود الإقليم

2021/02/16 | 23:23 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول، الثلاثاء، ان الصواريخ التي سقطت في أربيل أطلقت من داخل حدود الإقليم، مبينا ان القصف مؤشر خطير جداً ويجب مراجعة موضوع الامن في كردستان.وقال رسول في لقاء متلفز تابعته (بغداد اليوم)، إن "الصواريخ التي سقطت في أربيل أطلقت من داخل حدود الإقليم"، مبينا أنهتم العثور على العجلة وقاعدة إطلاق الصواريخ".وأضاف أن "عدد الصواريخ التي سقطت في أربيل 11 صاروخاً"، لافتا الى أن "الصواريخ أطلقت من منطقتين داخل إقليم كردستان".واشار الى أن "رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي وجه بتحقيق مشترك بين العمليات المشتركة وإقليم كردستان والتحالف الدولي".وتابع أن "4 من الصواريخ سقطت داخل حرم مطار أربيل، فيما سقطت اخرى على مدنيين في أربيل"، مبينا ان "القصف مؤشر خطير جداً ويجب مراجعة موضوع الامن في كردستان".

وأشار الى ان "الصواريخ التي قصفت اربيل استخدمها داعش سابقاً".

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