محافظ النجف يعلن غلق تام للمحافظة ابتداءً من مساء الخميس ولغاية الاثنين

2021/02/16 | 23:23 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلن محافظ النجف الاشرف لؤي الياسري، اليوم الثلاثاء، غلق تام للمحافظة ابتداءً من مساء الخميس ولغاية الاثنين.

وقال الياسري في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "المحافظة ستغلق من مساء يوم الخميس الساعة الثامنة والى صباح يوم الاثنين غلقاً تاماً عبر حظر التجوال". واضاف أن "المستثنين هم الحالات الطارئة، والجنائز التي ستكون معها عجلتان كحد أقصى".

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