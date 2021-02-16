إيران تُبلغ “الوكالة الذرية” بوقف التفتيش النووي المفاجئ‎

2021/02/16 | 23:23 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- +A النور نيوز/ دولي قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، اليوم الثلاثاء، إن إيران أخطرتها بأنها تعتزم وقف عمليات التفتيش النووي المفاجئة للمواقع غير المعلنة، ابتداء من 23 فبراير/ شباط.وقالت الوكالة التابعة للأمم المتحدة في بيان:“إيران أخطرت الوكالة، في 15 فبراير، بأنها ستوقف تنفيذ إجراءات الشفافية الطوعية بموجب (الاتفاق النووي) في 23 فبراير، بما فيها …

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