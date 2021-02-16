خلية الأزمة في محافظة النجف تصدر عدة قرارات بشأن حظر التجول

2021/02/16 | 23:23 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ النجف قررت خلية الأزمة في محافظة النجف، الثلاثاء، غلق المحافظة بشكل تام من الساعة الثامنة مساء إلى الخامسة صباحا، ابتداء من يوم الخميس. وقالت الخلية في مؤتمر صحفي، تابعه “النور نيوز” إنه “تقرر غلق كافة المزارات الدينية حتى إشعار آخر، وغلق المحافظة ابتداء من الخميس الساعة الثامنة ليلاً إلى الساعة الخامسة صباحاً، …

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