وزير الدفاع: سيتم محاسبة الجهة التي تقف وراء هجوم أربيل

2021/02/16 | 23:23 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أكد وزير الدفاع جمعة عناد، الثلاثاء، أنه ستتم محاسبة الجهة التي تقف وراء الهجوم الأخير الذي طال محافظة أربيل، وذلك خلال اتصال هاتفي مع نظيره الأميركي لويد جيه أوستن الثالث. وذكر بيان لوزارة الدفاع تلقى “النور نيوز” نسخة منه، أنه “أجرى وزير الدفاع جمعة عناد سعدون مكالمة هاتفية مع نظيره الأميركي لويد …

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