احباط عملية تهريب مواد ممنوعة في الانبار

2021/02/16 | 23:23 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا/ احبطت الاستخبارات العسكرية عملية تهريب مواد ممنوعة في الانبار .وذكر بيان المديرية الاستخبارات :" ان مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة العاشرة ، بالتعاون مع الفوج الاول لواء المشاة ٣٨ ،ضبطت اربع عجلات في سيطرتي محمد الكروي والعكبة،اثنتان محملتان بالسكراب بقصد التهريب والاخريان محملتان بالمنتجات الزراعية وبيض المائدة الممنوعة من الاستيراد بموجب تعليمات وزارة الزراعة .وقد تم تسليم العحلات الى الجهات المعنية لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقها "./انتهى9

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