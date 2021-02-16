2021/02/16 | 23:23 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / اعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي آلية مناقشات الدراسات العليا داخل الجامعات ،داعية الى اتخاذ الاجراءات الوقائية والقيام بالتعفير وحددت اعداد المشاركين في المناقشات ./انتهى9

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالوثيقة ... التعليم العالي تعلن آلية مناقشات الدراسات العليا) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالوثيقة ... التعليم العالي تعلن آلية مناقشات الدراسات العليا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).