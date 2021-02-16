حظر التجوال في خورماتو

2021/02/16 | 23:25 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قررت خلية الازمة في قضاء خورماتو في اجتماع لها اليوم الثلاثاء 16/2/2021، بدء حظر التجوال في القضاء اعتبارا من يوم 18 من الشهر الجاري.

وقالت الخلية في بيان، انه تقرر خلال اجتماع اليوم، حظر التجوال العام ايام الخميس من كل اسبوع وحتى يوم الاثنين وفي الايام الاخرى يكون التجوال وفق التعليمات الصحية ويكون الحظر اعتبارا من الساعة 8 مساء وحتى الخامسة صباحا.

واضاف البيان، ان محلات الخضار والافران والعيادات ستكون مفتوحة من الساعة 5 صباحا وحتى 7 مساء واثناء التجوال يجب ارتداء الكمامات والقفازات وكل شخص يخالف يغرم بـ 25 الف دينار، مع اغلاق المولات والمقاهي ومحلات المساج وكل من يخالف يعاقب بغرامة قدرها 5 مليون دينار.

ويطبق القرار يوم الخميس 18/2/2021 ويستمر لمدة اسبوعين مع احتمال التمديد حسب الوضع.

من جانبه قال مسؤول مواجهة كورونا في خورماتو الحاج هادي لـ PUKmedia، انه ومنذ ظهور كورونا وحتى الان وصل عدد المصابين بكورونا في خورماتو الى الفين و928 شخصا تعافى الفان و857 وتوفي 62 شخصا مع حجر 9 فقط في منازلهم والمستشفى.

PUKmedia عدالت ميعاد-خورماتو

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