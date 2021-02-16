2021/02/16 | 23:25 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ النجف

أعلنت خلية الأزمة في النجف الاشرف غلق المزارات الشيعية الى اشعار آخر، وتقليص الدوام بنسبة ٥٠٪.

وقال رئيس الخلية ومحافظ النجف لؤي الياسري في مؤتمر صحفي حضرته /المعلومة/، ان “خلية الازمة قررت اغلاق المزارات الشيعية الى اشعار آخر، وتخويل السادة أمناء الامانات في العتبة العلوية ومسجد الكوفة تحديد ساعات عمل موظفيها واجراءات الدخول مع الحفاظ على الضوابط الصحية، وتقليص الدوام بنسبة ٥٠٪، عدا دوائر الصحة والبلدية والكهرباء”.

واضاف الياسري ان غلق المحافظة ابتداء من الخميس الساعة العاشرة ليلاً ولغاية ٨/٣ ويستثنى الحالات الطارئة والجنائز، وغلق المدارس الحكومية والاهلية ويعتمد على التعليم الالكتروني”.

واشار الى “منع اقامة الفواتح في المساجد والحسينيات، والاعراس والمناسبات، وغلق الجامعات الحكومية والأهلية باستثناء المخولة من قبل لجنة الصحة والسلامة الوطنية”.

واكد الياسري “استثناء دوائر الصحة والخدمية والامنية ومحلات المواد الغذائية والخضار والفواكه والمخابز والصيدليات من الحظر ويكون عملها من الساعة الخامسة صباحاً الى الساعة العاشرة ليلاً وتستثنى الصيدليات الخافرة”.انتهى ٢٥ش

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النجف تعلن اغلاق المزارات وتقليص الدوام بنسبة ٥٠ بالمئة) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (النجف تعلن اغلاق المزارات وتقليص الدوام بنسبة ٥٠ بالمئة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).