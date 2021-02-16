عضو بالفيدرالي: الظروف المالية جيدة ولا توجد فقاعة أصول

2021/02/16 | 23:30 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: قال عضو بالاحتياطي الفيدرالي إن الظروف المالية في الولايات المتحدة "جيدة بشكل عام" في الوقت الحالي، مضيفاً أنه لا يرى فقاعات في أسعار الأصول.

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