العراق يعلن وصول لقاح

2021/02/16 | 23:30 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: أعلن وزير الصحة حسن التميمي، عن وصول لقاح سينوفارم الصيني إلى العراق الأسبوع المقبل.وأشار التميمي في برنامج "المحايد" عبر فضائية العراقية الإخبارية، إلى أنه في حال انخفاض أعداد الإصابات يمكن رفع القيود التي فرضت، حسبما نقلت وكالة أنباء …

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