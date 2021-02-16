هل يعود داعش؟

2021/02/16 | 23:40 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مخاوف كثيرة من عودة تنظيم داعش إلى سوريا..فما الوضع على الأرض؟ حلقة تكشف الكثير عن التنظيم

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