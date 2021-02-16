وزير الاتصالات يتحدث عن مزايا ’المشروع الوطني للإنترنت’: سيحقق إيرادات كبيرة

2021/02/16 | 23:46 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

كشفت وزارة الاتصالات، الثلاثاء، عن أبرز مزايا المشروع الوطني للإنترنت، مؤكدة أن هذا المشروع سيحقق إيرادات مالية كبيرة للبلد.

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وقال وزير الاتصالات اركان شهاب في مؤتمر صحفي (16 شباط 2021)، إن "المشروع الوطني للانترنت يعد من أكبر المشاريع الذي يمتد لمئة عام قادمة، وهو مشروع خدمة ftth الالياف الضوئية الى المنازل".

وأضاف، أن "هذا المشروع ستكون فيه فوائد كبيرة، حيث سيوفر ارباحاً للدولة تقدر بالمليارات، فضلا عن توفيره الاف فرص العمل للكوادر والمقاولين، لافتا الى أن الهدف الاساسي من المشروع وصول الخدمة الى سرعة عالية جدا تفوق السرعة حتى في دول الجوار.

وأكد "تضافر الجهود في شركة الاتصالات واستمرار العمل مع شركاء الوزارة لانجاز المشروع الذي سيرفد خزينة الدولة بالاموال في ظل الوضع الاقتصادي الصعب"، لافتا الى أن "رئيس الوزراء داعم رئيس لقطاع الاتصالات سواء في خدمة 4G او خدمة ftth".

وإشار الى أن "الخدمة اطلقت امس الاثنين في الساعة 12 ظهرا في منطقة زيونة بشكل تجريبي وتم تشغيل اول زون كافتتاح وكتجربة، مؤكدا أن العمل مستمر وستصل خدمة الانترنت الفايبر والالياف الضوئية الى المنازل".

وأوضح، أن "مدة تنفيذ المشروع ستكون ثلاث سنوات، منوها بأن العام الحالي سيشهد ما لا يقل عن مليون خط أي مليون منزل، وبالتالي سيتم توفير الانترنت بحوال 5 ملايين الى 6 ملايين مواطن عراقي اذا فرضنا وجود 5 الى 6 افراد في المنزل الواحد".

من جهته، قال الرئيس التنفيذي للمشروع الوطني للانترنت علاء جاسم، في تصريح للوكالة الرسمية، إنه "تم ايصال الانترنت الضوئي الى المحلة 716 من محلات بغداد في جانب الرصافة لنحو الفي منزل".

وأضاف، أنه "سيتم انعقاد مؤتمر في المنطقة السكنية نفسها خلال الاسابيع المقبلة، من اجل اعطاء الخدمات للجهات الراغبة باستخدامها والتي تتراوح بين 15 ميجابت الى 40 ميجابت الى 75 ميجابت الى 150 ميجابت في الثانية"، مؤكدا أن "الخدمة تمتاز بسرعة غير مسبوقة في العراق".

وأوضح، أن "هذه المرحلة من المشروع ستشمل 4 ملايين ونصف مليون منزل ابتداءً من امس الاثنين"، لافتا الى أن "المشروع طال انتظاره من قبل المواطن العراقي لأنه يوفر خدمة انترنت سريعة جدا".

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