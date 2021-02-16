كيف تكتشف أن طفلك يعاني من اضطراب نفسي؟

2021/02/16 | 23:49 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واع

قدمت وزارة الصحة المصرية مجموعة من النصائح لاكتشاف إذا ما كان طفلك يعاني من اضطراب نفسي.

جاء هذا في "إنفوجراف" نشرته الوزارة، اليوم الثلاثاء، على صفحتها الرسمية في موقع "فيسبوك"، تحت عنوان "كيف تعرف أن طفلك يعاني من اضطراب نفسي".

وأوضحت أن الاضطراب قد يتضح في صورة نفسية، حيث قد يبدو الطفل حزينا معظم الوقت، أو منطويا على نفسه أو عصبيا، أو متوترا.

وقد يظهر الاضطراب النفسي في شكل عضوي، حيث قد يعاني الطفل من الصداع، أو من الشعور بآلام في الجسم.

وأشارت الوزارة إلى علامات أخرى على إصابة الطفل بالاضطراب النفسي، وعلى رأسها التبول "اللا إرادي" ليلا، بعد أن كان الطفل يستيقظ لدخول الحمام وحده.





كما أن الطفل قد يعاني من اضطرابات أثناء النوم والأكل، ولديه شعور غير معتاد بالخوف.

المصدر: سبوتنيك

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