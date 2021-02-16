الصحة تتحدث عن 3 إجراءات لمواجهة خطر تفشي السلالة الجديدة

2021/02/16 | 23:54 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - متابعة

تحدث عضو الفريق الإعلامي الطبي في وزارة الصحة الدكتور أحمد الرديني، عن إجراءات وزارة الصحة للحد من انتشار السلالة الجديدة لفيروس كورونا بعد دخولها إلى العراق، فيما أشار الى أن السلالة المكتشَفة تتميز بسرعة الانتشار.

وقال الرديني في تصريح متلفز تابعته (بغداد اليوم)، إن "السلالة الجديدة المكتشَفة لفيروس كورونا تتميز بسرعة الانتشار وهناك خطورة في العراق بعد تسجيل اصابات بالفيروس المتحول ومن الممكن ان تكون هناك زيادة بالاصابات".وأضاف، أن "موقف العراق حرج وهناك خطة طوارئ تتبعها وزارة الصحة، ولا يمكن التهاون فيه ويجب اتباع الاجراءات الوقائية كارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي وغيرها".وبشأن إجراءات وزارة الصحة للحد من انتشار السلالة الجديدة، أشار الرديني الى أن "الوزارة اتخذت اجراءات مشددة بسبب خطورة الموقف بعد تسجيل اصابات بالسلالة الجديدة لفيروس كورونا".ولفت الى أن "الاجراءات هي توفير فرق من اجل التوعية الصحية من خلال وسائل الاعلام، بالاضافة الى الجانب التشخيصي المتمثل بزيادة عدد المختبرات الخاصة بفحص السلالة الجديدة ولدينا اليوم أكثر من 217 جهاز فحص مع تقنيات حديثة لتشخيص السلالة الجديدة لفيروس كورونا، وكذلك توفير الامور العلاجية والسعي لتوفير اللقاحات في الفترة المقبلة".

وسجل العراق اليوم ارتفاعاً كبيراً بعدد إصابات كورونا بلغ 3332 حالة.

وكان وزير الصحة العراقي، حسن التميمي طالب، أمس الاثنين (15 شباط 2021)، المواطنين بضرورة الالتزام بالاجراءات الوقائية من جائحة كورونا، مبينا ان السلالة الجديدة للفيروس دخلت للعراق وهي ’’سريعة الانتشار’’ وعلى الجميع الحذر منها.

وأعلن التميمي، في مؤتمر صحفي، عقده اليوم ان "كوادر الصحة سجلت إصابات بالسلالة الجديدة من فايروس كورونا المتحور في العراق، بعد دخول المختبرات الخاصة بالكشف عن السلالة الجديدة".

وأضاف، أن "هذه السلالة سريعة الانتشار وتتطلب من الجميع الالتزام بالإجراءات الوقائية وتعليمات اللجنة العليا للصحة والسلامة لعدم انتشار السلالة".

وأوضح التميمي، أن "السلالة الجديدة من فيروس كورونا تصيب الأطفال، وسجلنا عدداً من الإصابات في صفوف الأطفال".

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