2021/02/16 | 23:54 - المصدر: المورد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رسول: الصواريخ التي سقطت في أربيل أطلقت من داخل حدود الإقليم هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المورد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/02/16 | 23:54.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المورد نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رسول: الصواريخ التي سقطت في أربيل أطلقت من داخل حدود الإقليم) نشر أولاً على موقع (المورد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رسول: الصواريخ التي سقطت في أربيل أطلقت من داخل حدود الإقليم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المورد نيوز).