2021/02/17 | 00:09 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الصدر يعدُّ التصعيد في سنجار وقصف أربيل "محاولة لإلغاء زيارة البابا" للعراق هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شفق نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/02/17 | 00:09.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شفق نيوز.

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