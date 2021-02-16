البيت الأبيض: الولايات المتحدة ستبذل كل طاقتها لمنع انتشار الإيبولا

2021/02/17 | 00:11 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شدد البيت الأبيض، الثلاثاء، على أهمية متابعة الإصابات بفيروس إيبولا في وسط القارة الأفريقية وغربها، وأكد أن الإدارة الأميركية ستبذل "كل طاقتها" لمنع تفشي الأمراض وكبحها كي لا تتحول إلى أوبئة.

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