الصدر يربط هجوم أربيل بتصعيد سنجار: أحداث تهدف لإلغاء زيارة البابا أو الانتخابات المبكرة!

2021/02/17 | 00:17 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ناس - بغداد

وصف زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الأربعاء، الهجوم الذي استهدف مطار أربيل بـ "غير المبرر"، مشيراً إلى أن الأحداث الأخيرة قد تكون مقدمة لـ "إلغاء زيارة البابا إلى العراق".

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